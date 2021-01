Orientaday 2021, un evento digitale per scegliere la scuola superiore a Salerno e provincia

Un evento digitale per tutti gli studenti di Salerno e provincia ed in particolare per gli allievi delle classi seconde e terze delle scuole medie. Sabato 9 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, l’Istituto Comprensivo “F.lli Linguiti” di Giffoni Valle Piana ha organizzato un incontro virtuale a distanza con tutte le scuole medie superiori di Salerno e provincia, finalizzato alla scelta del percorso di studi successivo alla licenza media. Pertanto, grazie alla possibilità di interazione che le moderne tecnologie digitali offrono, gli alunni ed i genitori potranno collegarsi con i docenti referenti per l’Orientamento di ogni singolo istituto per ricevere tutte le informazioni utili per il futuro percorso scolastico dei propri figli, in base agli orari ed ai link di collegamento che vengono qui riportati

I link e i collegamenti

SCUOLA ORARIO LINK DI COLLEGAMENTO IIS G. GLORIOSO (Licei sede MONTECORVINO R) e Ist.Prof.le con indirizzo Culturale/Spettacolo sede GIFFONI VALLE PIANA) 9-11 https://meet.google.com/pec-rtyw-wdh LICEO ARTISTICO SABATINI MENNA - SALERNO 9-11 https://meet.google.com/wis-guct-frt LICEO STATALE DE SANCTIS - SALERNO 9-11 https://meet.google.com/xyj-kfut-jer IIS GENOVESI – liceo DA VINCI - SALERNO 9-11 https://meet.google.com/rqc-ypip-vyg LICEO SCIENTIFICO F. SEVERI - SALERNO 9-11 meet.google.com/uen-ibha-ewb