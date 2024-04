Giovani e inserimento lavorativo, il “Career day” di Next Gen Revolution al Complesso San Michele di Salerno 

Domani, martedì 23 aprile, dalle ore 9 alle 12.30, presso il Complesso San Michele, sede della Fondazione Carisal in via Bastioni 14/16 a Salerno, si terrà il “Career Day Next Gen Revolution”, un momento di incontro tra imprese del territorio e i giovani talenti che hanno preso parte ai percorsi formativi offerti nell’ambito della “Next Gen Be Your Digital Revolution”, il progetto rivolto ai giovani neet dai 16 al 35 anni, selezionato dal “Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale”, e promosso da Fondazione Saccone, Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

L'evento

Al Career Day parteciperanno circa 100 giovani che hanno aderito al progetto, con profili formativi che spaziano dal settore amministrativo all’Information Technology fino al Marketing e Comunicazione. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione sia per i ragazzi, che potranno incontrare imprenditori e HR Specialist e avere l’opportunità di entrare in contatto con alcune delle migliori realtà aziendali del territorio; sia per le aziende, che potranno conoscere giovani talenti della provincia di Salerno da poter inserire nel proprio organico. Durante la mattinata vi saranno gli interventi a cura di Domenico Credendino, Presidente della Fondazione CARISAL, Virgilio D’Antonio, Direttore Dipartimento DISPC UNISA, Antonella Spadafora, Responsabile Associazione Ai.Bi Campania, Mario Vitolo, Managing Director Virvelle, e Giorgio Scala, Presidente Fondazione Saccone.

Il "Career Day"

“Con il Career Day, la Fondazione Saccone insieme al suo ecosistema territoriale rinnova l’impegno nella creazione di opportunità di valore per favorire l’inserimento dei giovani nel tessuto lavorativo locale – ha affermato Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone – in Italia più di 3 milioni di ragazzi tra i 16 e i 34 anni appartengono alla categoria dei NEET, un terzo nel Mezzogiorno. Un dato per niente positivo, aggravato dal fatto che sono per il 56% donne, a riprova del fatto che per una donna è molto più difficile uscire da questa condizione. Per questo motivo la Fondazione Saccone, con il supporto dei partner, ha dato vita al progetto “Next Gen Be Your Digital Revolution, interamente dedicato ai neet, ovvero giovani che non studiano e non lavorano. Il Career day vuole rappresentare un modello virtuoso di incontro tra domanda e offerta di lavoro, un matching da cui possono beneficiare i nostri giovani e le aziende che hanno bisogno di personale pronto per le proprie organizzazioni”.