Sodalis, arrivano i Laboratori di Cittadinanza

Nuova edizione per l’iniziativa Laboratori di cittadinanza promossa da Sodalis ETS CSV Salerno. Il servizio ha l’obiettivo di fornire alle associazioni uno strumento idoneo a sviluppare interventi innovativi sui territori di appartenenza, finalizzato ad accrescere la capacità di impatto dell’attività degli ETS nelle rispettive comunità.

I Laboratori di cittadinanza prevedono l’attivazione di percorsi, sui temi del cambiamento climatico, economie circolari, nuove energie rinnovabili, transizione ecologica, politiche attive per il territorio, in modo da incrementare il ruolo delle associazioni come punto di riferimento nelle comunità per promuovere politiche di sostegno alle fragilità e di cura del territorio.

Possono manifestare il proprio interesse, in forma singola o associata, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS, aventi sede legale o sede operativa nella provincia di Salerno.

La richiesta di partecipazione può essere compilata sul sito del CSV Salerno entro le 13.30 di venerdì 7 luglio 2023.

Continuano, inoltre, le attività del CSV: da quelle estive con l’avvio di 9 Campi di Volontariato e 10 Centri estivi attivi da luglio a settembre e 37 eventi di solidarietà e di promozione del Volontariato nel cartellone Abitare i luoghi insieme a quelle formative.

Il 7 luglio, infatti, si terrà presso la Casa del Volontariato di Salerno un corso di BLS-D aperto ai volontari e ai commercianti di corso Vittorio Emanuele, finalizzato non solo a formare nuovi volontari ma anche all’installazione di un punto DAE, presso la Casa del Volontariato, utile a salvare vite umane in caso di arresto cardiocircolatorio.