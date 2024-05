Il Maggio dei Libri: lettura animata per bambini e "passeggiata socratica" a Salerno

Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale nata nel 2011 con “l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile”. Il tema di questa edizione è Se leggi ti lib(e)ri per dimostrare che tra le tante libertà che la lettura concede c’è quella sconfinata del pensare. Il primo filone, in particolare, fa riferimento alla libertà di conoscere: la forma più potente di libertà è conoscere sè stessi. Il Centro EurekApprendimento propone le seguenti iniziative: “Lib(e)ri di conoscersi” e “Io non posso insegnare niente a nessuno perché posso solo insegnare a pensare”.

Il programma

L'evento è previsto per sabato 11 maggio e sarà diviso in due momenti:

- la mattina (ore 10:30) presso la libreria Imagine's Book verrà organizzato un incontro per bambini dai 5 agli 11 anni con lettura animata e laboratorio creativo. Verrà letto il racconto “Il gioiello dentro me” di Anna Llenas incentrato sulla libertà di conoscere sé stessi, la propria autenticità, il proprio valore. Successivamente sarà prevista un’attività laboratoriale che consente attraverso l’esperienza di effettuare un viaggio dentro sé stessi volto a dar luce al proprio gioiello interiore.

- il pomeriggio (ore16:00) invece verrà organizzata una vera e propria "passeggiata socratica" presso il parco dell'Irno in viale Gramsci. la passeggiata socratica coinvolgerà i partecipanti in momenti di lettura drammatizzata di alcuni dialoghi socratici: saranno i partecipanti stessi a esperire il dialogo socratico guidati da un “coordinatore maieuta”. Tali momenti consentiranno di focalizzare l’attenzione sulle tematiche che sono oggetto della ricerca. Inoltre quanti aderiranno all’iniziativa saranno invitati a portare testi di riferimento filosofico le cui tematiche saranno oggetto di confronto e condivisione nell’agorà conclusiva.

L'iniziativa

Promotore dell'evento è il Centro Pedagogico EurekaApprendimento del dottore Nicola Frezza, Tutor dell'Apprendimento, esperto nei processi di apprendimento e specializzato in Psicologia dell'Apprendimento della Matematica. Gli educatori del centro si prenderanno cura di tutta l'organizzazione in collaborazione con i dipendenti della libreria Imagine's Book di Salerno. Importanti gli enti patrocinanti dell'iniziativa: l'Associazione Nisolò di Salerno, la rete nazionale Polo Apprendimento, con sede centrale a Padova, con la quale il centro EurekApprendimento ha da anni instaurato una forte collaborazione come riferimento per il sud Italia , e Scienza Servizievole in Cammino, progetto ideato dalla professoressa Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento. "Il dottore Nicola Frezza - si legge in una nota - promuove sul nostro territorio il progetto nazionale anche come socio del CNIS (Coordinemanto Nazionale Insegnanti Specializzati). Con questa iniziativa ci sarà la prima esperienza salernitana per Scienza Servizievole in Cammino, una Scienza vissuta, condivisa, messa al servizio delle comunità. Una scienza che esce nelle strade e mette i suoi strumenti al servizio di educatori, insegnanti, operatori sociali, ricercatori e clinici ma anche delle famiglie e di tutti coloro che mostrano interesse verso il tema dell’educazione. Con lo stile empatico-scientifico e la chiarezza e la passione che la contraddistinguono, la professoressa Lucangeli è da tempo impegnata in progetti di alfabetizzazione e divulgazione di tematiche legate alle neuroscienze, all’apprendimento, alla psicologia, alla pedagogia".