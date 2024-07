“Next Gen Summer School 2024”: la presentazione della terza edizione alla Fondazione Saccone

Si è tenuto presso gli spazi della Fondazione Saccone, l’evento di presentazione dei Project Work della “Next Gen Summer School 2024”, iniziativa giunta alla sua terza edizione, che offre percorsi formativi multidisciplinari di alta formazione per giovani laureati e laureandi under 35, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato e della trasformazione digitale. Quest'anno, il focus è stato sulla formazione in “Operations & Manufacturing Management”, figura professionale responsabile della gestione globale delle operazioni e della produzione all’interno delle aziende.Next Gen Summer School è un progetto patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, da Confindustria Salerno, dalla Camera di Commercio di Salerno e dalla Fondazione Comunica. Partner promotore dell’iniziativa la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia; Banca Campania Centro, Banca Monte Pruno e Asis i Partner sostenitori.

Gli incontri

Sono stati 11 i talenti partecipanti a questa edizione, partita lo scorso 17 giugno, nella cornice dei Monti Alburni a Corleto Monforte, con un’outdoor experience della durata di 3 giorni. Una novità che ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza ancora più immersiva e approfondire il tema della valorizzazione delle aree interne partendo dalle competenze e dalla visione dei giovani. Sono stati quattro invece, i Challenge partner - CTI Foodtech, Decom srl, Miras Energia e Russo di Casandrino - che durante il percorso hanno lanciato le sfide relative a reali problematiche aziendali ai ragazzi, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative da proporre alle aziende alla fine del percorso. Quattro i temi principali dei Project Work presentati dai team: transizione green, additive manufactoring, soluzioni digitali e modernizzazione dei processi produttivi.

I Challenge Partner sono stati rappresentati da Flavio Donatantonio, HR Manager di Asis, Alessandro Crescenzo, Responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo di CTI FoodTech, Francesco De Simone, HR and Administration Manager di Decom, Silvio Petrone, CEO di Miras Energia, e Marco Monaco, Socio e Direttore di produzione di Russo di Casandrino.L’incontro si è aperto con i saluti di Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone. A seguire sono intervenuti Vincenzo Iennaco, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, Federico Del Grosso - Presidente Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Cono Federico - Vice-Direttore Banca Monte Pruno, Mario Vitolo, Managing partner di Virvelle e Antonio Vitolo, CEO Gruppo Stratego.

“Oggi è giusto dare spazio ai partecipanti e alle aziende che ci hanno supportato – ha esordito Giorgio Scala - Il progetto ci ha restituito grande soddisfazione, soprattutto dai ragazzi che hanno vissuto un’esperienza di valore, che ha arricchito le loro competenze e che ha dato una spinta alla loro crescita. L’ultimo passo da fare è quello di accompagnarli nel lavoro grazie alle aziende partner”. “Far entrare questi giovani nel mondo del lavoro è il nostro primo obiettivo – ha affermato Mario Vitolo – Abbiamo voluto alzare l’asticella cambiando il profilo professionale aumentando le competenze nelle STEM, a vantaggio del tessuto manufatturiero non solo del nostro territorio. Siamo molto soddisfatti, anche perché stiamo già ricevendo un numero di richieste superiore al numero di ragazzi presenti con noi durante la formazione. Sono fiducioso che tutti i partecipanti alla Next Gen troveranno presto lavoro”. “La comunicazione è sempre, in ogni ambito, un fattore determinante per il successo – ha dichiarato Antonio Vitolo, CEO Gruppo Stratego – Anche in ambito lavorativo occorre lavorare molto su una corretta comunicazione che, quando efficace, porta valore alle persone, alle aziende e al territorio stesso”. Al termine delle presentazioni, sono state consegnate le targhe di riconoscimento a tutte le aziende partner che hanno supportato attivamente il progetto.

Presenti anche i rappresentanti dello Special partner, Riba Sud con Giovanni Cuccuini; Friends partner con Valentina Sada di Gruppo Sada, Fabrizio Citro per Industria FG Grafica, Marco Gambardella per Bioplast, Edil Pro, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno; Partner strategici Gruppo Stratego, Virvelle, Palazzo Innovazione.