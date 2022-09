Ispettori ambientali, bando a Nocera Inferiore per 50 volontari

Sono 50 gli ispettori ambientali volontari che cerca il Comune di Nocera Inferiore. Sul sito tutte le informazioni per partecipare al bando. L'ente ha pubblicato il bando in giornata, insieme al modello da dover inviare compilato e firmato entro e non oltre le ore 12 del 6 ottobre.

Come fare domanda

Sarà possibile far pervenire all’ufficio protocollo la domanda di iscrizione, allegando documento di identità, tramite pec, raccomandata o con consegna a mano. I candidati dovranno seguire un corso di formazione di 36 ore, basato sulla gestione dei rifiuti in Campania e nel Comune di Nocera Inferiore. A seguire, riferimenti normativi di carattere nazionale e regionale; regolamenti comunali; figura dell’Ispettore Volontario Comunale; procedimento amministrativo; obblighi di riservatezza e tutela della privacy; abbandono di rifiuti da parte di ignoti su aree pubbliche e private; legge 689/1981; tecniche di comunicazione e modalità di relazione col pubblico; codice di comportamento; lezioni pratiche. boom indirizzo. A seguire gli ammessi, ovvero coloro che avranno seguito un monte ore di lezione pari a 28 ore e 48 minuti, dovranno sostenere un esame suddiviso in una prova scritta e una prova pratica.