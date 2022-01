"Oltre la pandemia, storie vere e anticorpi di speranza": il convegno

Oltre la pandemia: esperienze e stili comunicativi. È su questi aspetti che sabato 22 gennaio, alle ore 17.00, Fabio Bolzetta interverrà nel corso dell’annuale appuntamento per san Francesco di Sales.

L'iniziativa

Ritorna in presenza l’iniziativa promossa da Insieme e dall’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali in occasione della festa per il patrono dei giornalisti e dei comunicatori. Il convegno, che si inserisce tra le proposte diocesane del Cammino sinodale, si terrà nell’auditorium della parrocchia San Giovanni Battista di Nocera Inferiore. Il tema dell’incontro è “Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza – La comunicazione ecclesiale al servizio del Cammino sinodale”. I lavori saranno introdotti dal vescovo mons. Giuseppe Giudice e dai referenti diocesani per il Cammino sinodale: Giovanna Civale e don Fabio Senatore. Protagonista dell’appuntamento formativo sarà il presidente di WeCa, WebCattolici Italiani, e giornalista di Tv2000, Fabio Bolzetta. L’esperto offrirà un contributo sugli effetti della pandemia sulla comunicazione, indicando qualche esperienza vissuta durante questi due anni. Prenderà spunto dal libro “Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza”, che ha scritto e pubblicato con le Paoline.