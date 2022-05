Tenzone Dantesca, pronta la tre giorni della XIV edizione a Nocera

Tutto pronto per la XIV edizione della Tenzone dantesca, la gara nazionale di memoria poetica riservata agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. I giovani di 37 scuole italiane si sfideranno in modalità on line, ospiti dell’I.I.S. “G.B. Vico” di Nocera Inferiore, oggi, mercoledì 4 e giovedì 5 alle ore 16:00.

I dettagli

Il Dirigente scolastico Lucia Federico ha spiegato che il tema quest'anno è "O Muse, o alto ingegno or m’aiutate-Dante e l’ispirazione poetica". La gara si articolerà in una fase eliminatoria e in una finale. Nella prima un membro dello staff estrarrà a sorte una terzina del Canto, oggetto della sfida. Il candidato declamerà la terzina proseguendo a memoria per altre tre. I primi tre classificati per ogni Cantica accederanno alla fase finale, quando sarà estratta a sorte una nuova terzina, declamata dal candidato che proseguirà a memoria per altre cinque terzine. La giuria sarà composta da esperti e docenti esterni all’Istituto e sarà presieduta per ogni giornata da una personalità del mondo della cultura e dell'istruzione. Il giudizio espresso dai membri della commissione sarà insindacabile ed espresso dopo ogni declamazione. Per ogni Cantica sarà dichiarato vincitore il concorrente che riporterà il punteggio finale più alto; in caso di parità si procederà ad una nuova sfida con successive estrazioni, declamazioni e relativo voto. Al momento della proclamazione, infine, verranno rese note le identità dei partecipanti e la scuola di provenienza. Ai vincitori assoluti dell'Inferno e del Purgatorio saranno assegnati i Premi Rotaract - Maria Bonfiglio; al vincitore assoluto del Paradiso il Premio "professore Francesco Ruggiero". A tutti gli Istituti, docenti ed alunni partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione; ai meritevoli delle menzioni speciali. Gli studenti del “G. B. Vico” presenteranno i lavori di apertura alla Tenzone e anche quest’anno il logo della manifestazione sarà realizzato da un artista che ha interpretato il tema dell’ispirazione poetica in Dante Alighieri.