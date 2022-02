Padula, alunna del “Pisacane” vince borsa di studio per anno scolastico all'estero

Ancora una grande soddisfazione per il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula che si conferma dunque scuola di eccellenza. L’alunna Cristina Barra, che frequenta la classe 3C (indirizzo Scienze Applicate), dopo aver superato le fasi selettive del concorso indetto dalla Commissione Intercultura, si è aggiudicata, per merito, la borsa di studio di 5mila euro che le permetterà di frequentare il prossimo anno scolastico all’estero, in Argentina.

Il premio

La borsa di studio le è stata assegnata dalla Fondazione Intercultura grazie alla collaborazione con Generali. Ofelia Di Candia, presidente dell’AFS Intercultura Vallo di Diano, ha sottolineato l’impegno dell’Associazione nonostante le difficoltà dovute al Covid. Tra l’altro proprio la famiglia di Cristina, che vive a Padula, sta ospitando, da qualche mese, Pilar, una studentessa di origini sudamericane. Per Cristina Barra si tratta della prima esperienza di vita autonoma e indipendente e sarà sicuramente un momento di confronto e di crescita. La partenza è prevista in estate. Il riconoscimento premia quindi le competenze acquisite, dalla giovane studentessa, nel suo percorso di studi al Pisacane. Per lei è il coronamento di un sogno.Soddisfazione da parte del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula, Pietro Mandia.