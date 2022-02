Padula, finanziati i dottorati comunali delle aree interne

È appena stato pubblicato il decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale che ripartisce le risorse volte a finanziare i 'dottorati comunali' nelle aree interne. Sono state ben 110 le richieste di partecipazione. Tra queste, le prime 40 pervenute in ordine di tempo sono state ammesse al finanziamento.

I dettagli

Al Comune di Padula sono stati assegnati 75.000 euro. I corsi di Dottorato avranno la durata di tre anni. Le risorse serviranno a finanziare una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Le aree disciplinari e tematiche sono coerenti con la Strategia Nazionale delle Aree Interne e sono rivolte a garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari), promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzare le risorse naturali e culturali attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali, contrastare lo spopolamento demografico e culturale.

I dottorati comunali, inoltre, sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative.

Si vuole così favorire lo studio e l'approfondimento, a livello non solo tecnico ma di ricerca scientifica, su tematiche che riguardano la qualità della vita dei cittadini delle aree interne.