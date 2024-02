"Panthakù.com: tra partecipazione attiva e innovazione sociale", scambio di buone prassi tra Salerno e Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“ Panthakù.com: tra partecipazione attiva e innovazione sociale – Scambio di buone prassi tra le città di Salerno e Bologna”. E' questo il tema dell'incontro che si terrà sabato 2 marzo alle 10 presso gli spazi della sala giunta del Comune di Salerno. L'evento si propone l'obiettivo di raccontare alla cittadinanza il percorso del bilancio partecipativo avviato per la prima volta dal Comune di Bologna e coordinato dalla Fondazione Innovazione Urbana, nell'ambito dei Laboratori di Quartiere, e darà avvio a un processo di sperimentazione nel quartiere Calcedonia-Irno di Salerno all'interno del progetto Panthakù.com. Tutti i cittadini, adulti e minori, saranno invitati a segnalare idee, votare e co-progettare proposte per il proprio quartiere, con un focus espressamente dedicato ai più piccoli. I progetti e le idee che risulteranno più votati verranno finanziati e realizzati con un budget apposito, fino a un massimo di diecimila euro.

Dopo l'introduzione di Simona Rotondi , vice coordinatrice attività istituzionali Impresa sociale Con i Bambini, sul tema “La corresponsabilità della comunità educante per il contrasto alla povertà educativa minorile”, si terranno gli interventi dell'assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto , che presenterà il lavoro svolto nei quartieri attraverso i Laboratori collettivi promossi da Palazzo di Città; Erika Capasso , delegata alla riforma dei Quartieri per il Comune di Bologna e presidente della Fondazione Innovazione Urbana, presenterà i Laboratori di Quartiere realizzati dal Comune di Bologna e coordinati dalla Fondazione Innovazione Urbana. A seguire, Domenico Credendino , presidente Fondazione Carisal e componente Comitato di ascolto di Con i Bambini, illustrerà il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria a sostegno di interventi sperimentali di contrasto alla povertà educativa minorile; Annamaria Martulano , dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “Calcedonia”, parlerà invece della collaborazione tra la scuola, la famiglia e gli altri soggetti della comunità educante per il contrasto della povertà educativa minorile, mentre Renata Florimonte , dirigente scolastico del liceo artistico “Sabatini-Menna”, affronterà il tema della motivazione e del coinvolgimento dei giovani nei percorsi di cittadinanza attiva. La chiusura è affidata ad Antonella Spadafora , responsabile Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini Campania e project manager di Panthakù.com, per la presentazione generale del progetto e il lancio del percorso sperimentale sui laboratori di quartiere Panthakù.map e il bilancio partecipativo.

Al termine dell'incontro sono previste le testimonianze di partecipazione civica da parte di alcuni genitori che hanno preso parte al progetto La Banca delle abilità di Panthakù.com. Modera Rossella Trapanese , docente di Politiche sociali e di Innovazione e sostenibilità sociale, direttrice del master in Management del Welfare territoriale presso l'Università degli Studi di Salerno.