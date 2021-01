Geoportale Comunale, quasi 600 iscritti per la presentazione online

È record di iscritti all’evento di presentazione del nuovo “GeoPortale” del Comune di Pellezzano, lo strumento online per consultare le banche dati geografiche comunali, che si terrà online Lunedì 1 febbraio 2021 (iscrizione gratuita al link).

I dettagli

Così il Sindaco Francesco Morra: “Continua il nostro percorso di digitalizzazione della macchina amministrativa. Il giorno 1 Febbraio alle ore 10.00, presenteremo attraverso un evento online il nuovo GeoPortale del Comune di Pellezzano, uno strumento innovativo che agevolerà sia il lavoro dell’Ufficio Tecnico, sia i professionisti del territorio. Al momento, la società che ha realizzato la piattaforma ci ha comunicato che risultano 590 iscrizioni, a testimonianza della qualità e dell’importanza del lavoro che stiamo svolgendo. Ricordo inoltre, che dal giorno 1 Gennaio 2021 è attivo anche il nuovo Sportello Unico Edilizia, il portale web per la presentazione, consultazione e gestione telematica della maggior parte delle pratiche edilizie, come Comunicazione Invio Inizio Lavori (CIL), Segnalazione Certificata Inizio Attività (scia), Permesso di Costruire (PDC), Parere Preventivo (PP) e tante altre

Attraverso il GeoPortale saranno erogati numerosi servizi geografici online: consultazione di numerose banche dati cartografiche (strumenti urbanistici, catasto, toponomastica e numerazione civica, cartografie tecniche e tematiche) e accesso ai servizi qualificati come l’interrogazione urbanistica e molto altro ancora. In questo modo è possibile migliorare l’efficienza nella gestione del territorio da parte degli uffici comunali ed erogare servizi avanzati ai cittadini, alle imprese e ai professionisti.

Il progetto è stato seguito dal Consigliere Comunale delegato all’e-Government Ivan Facenda.

Il seminario è accreditato dagli ordini professionali della Provincia di Salerno, ed è previsto l’intervento del Sindaco di Pellezzano e delegato all’ambiente ANCI Campania Dott. Francesco Morra, dell’Ing. Pasquale Regina in rappresentanza dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in sostituzione dell’Arch. Giuseppe Braione (a cui vanno gli auguri di pronta guarigione perché risultato positivo al COVID-19), del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno Ing. Michele Brigante, ed esponenti del Gruppo Maggioli. La partecipazione è aperta a tutti. La registrazione permetterà il riconoscimento di crediti formativi da parte dei rispettivi ordini ai professionisti accreditati. Durante l'incontro verrà spiegato come utilizzare il GeoPortale e ci sarà spazio per eventuali dubbi o domande.