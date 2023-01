Nuovo polo informatico a Salerno: al via il progetto “I.T. Svil Academy”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un nuovo polo informatico nella città di Salerno grazie al progetto “I.T. Svil Academy”, promosso da I.T. Svil, PMI innovativa con sede a Salerno e leader nel settore dell’Information & Communication Technology, con la collaborazione della Fondazione Saccone – hub di competenze e saperi che sviluppa progetti e metodologie innovative a vantaggio del territorio, e Virvelle – società di consulenza e formazione nonché Agenzia Per il Lavoro.

Nell’ambito del progetto, fino al 27 gennaio sarà aperto il bando di selezione finalizzato all’assunzione per diplomati, laureati e laureandi in ambito informatico con il percorso di formazione iniziale suddiviso in due macroaree tematiche dell’Information Technology.

L’Academy di I.T. Svil si propone di valorizzare il capitale umano, fungendo da attrattore per i giovani del Centro Sud Italia alla ricerca di un’esperienza professionale stimolante e proiettata all’innovazione del mondo IT.

“I.T. Svil Academy è un progetto di grande respiro che punta alla nascita e consolidamento di un vero e proprio polo informatico territoriale attraverso percorsi di formazione di oltre 300 ore in cybersecurity, UX Design, microservizi finalizzati all’assunzione - spiega Anna Troisi, HR Manager di I.T. Svil e referente dell’Academy - L’idea dell’Academy, frutto della vision del CEO di I.T. Svil Carlo Mancuso, nasce per offrire ai giovani del nostro territorio un’opportunità di crescita umana e professionale in un contesto dinamico e innovativo”.

Per partecipare al bando di selezione ed entrare a far parte dell’Academy basta consultare il sito della Fondazione Saccone www.fondazionesaccone.it.