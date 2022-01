Orientamento scolastico, all'Ic Picentia di Pontecagnano partono i Digital Open days

Parte domani la tre giorni 12-13-14 gennaio dedicata all’orientamento per la scelta della scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23. Anche quest’anno gli open days saranno on line per consentire a genitori e studenti, nonostante le restrizioni per il contenimento della pandemia, di partecipare alla presentazione dell’offerta formativa e ai laboratori interattivi tenuti dai docenti dell’istituto comprensivo.

I dettagli

Oltre al materiale informativo (una brochure disponibile sia in formato cartaceo che on line sul sito web www.icpicentia.edu.it), anche quest’anno l’Ic Picentia ha promosso una serie di momenti di incontro, in versione digitale, dedicati agli studenti e alle famiglie. Inoltre, attraverso i “Tour virtuali” (disponibili sul sito) sarà possibile “visitare”, comodamente da casa, aule, spazi esterni ed interni, biblioteche, palestra e i numerosi laboratori dei diversi plessi delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della Picentia. Durante la tre giorni, negli orari pomeridiani indicati per i diversi ordini di scuola, genitori e alunni potranno collegarsi alla piattaforma predisposta dalla scuola (le istruzioni operative sono già disponibili sul sito internet) per partecipare ai digital open days.

Domani, mercoledì 12 gennaio, si parte con la scuola Secondaria di I grado (ore 16.00-18.30). Giovedì 13 sarà la volta della Primaria (ore 16.00-18.30), mentre dedicato alla scuola dell’Infanzia è venerdì 14 (ore 16.00-18.30), ultimo giorno di open days, fra tour virtuali, laboratori interattivi on line e video promozionali.

La dirigente Ginevra de Majo presenterà l’offerta formativa di tutti gli ordini di scuola dalle ore 15.30 alle ore 15.50. La presentazione sarà trasmessa in diretta Facebook, inoltre, sul sito sarà pubblicato il link per collegarsi.

L'istituto, breve storia

Nato nel 2015, l’istituto comprensivo Picentia accoglie complessivamente 987 alunni. La collocazione delle tre scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria), ubicate in una sorta di Campus - circondate da un ampio cortile, aree pedonali e campetti sportivi - ha favorito il crearsi di una forte “identità” d’Istituto, grazie all’utilizzo comune di spazi e attrezzature e a una “progettazione verticale” che offre in modo coerente all’alunno, dai 3 ai 14 anni, la possibilità di coltivare il piacere della lettura, la musica, le lingue straniere, senza dimenticare i fiori all’occhiello dell’IC Picentia, lo studio della matematica con il metodo “Matematica&realtà” e lo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso il coding e la robotica educativa. Dal 2019 sono entrati a far parte del comprensivo Picentia anche il plesso Rodari, con i suoi due ordini di scuola (infanzia e primaria), e la scuola dell’infanzia Aquilone.

La scuola secondaria di I grado dispone, oltre ai laboratori di arte, scienze, lingue, musica, anche di due laboratori innovativi: il Digital Open Space (DOS), atelier creativo realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (uno spazio aperto al territorio) in cui gli alunni dell'Istituto si dedicano alla progettazione e alla fabbricazione di oggetti digitali (stampa 3D, computer grafica, coding, robotica) e l’INNOLAB un nuovo spazio per la didattica con la realtà virtuale ed aumentata, dotato di visori e computer, finanziato dal Pnsd con il contributo del Comune di Pontecagnano.

Il Corso di Indirizzo Musicale

L’Ic Picentia offre la possibilità di studiare quattro strumenti: chitarra, percussioni, pianoforte e sassofono, il cui insegnamento pomeridiano è curricolare. Obiettivo del corso triennale è quello di fornire una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, anche in funzione orientativa rispetto alle scelte future, promuovendo, attraverso la musica d’insieme, relazioni positive con i compagni e lavoro di squadra. La sezione strumentale è attivamente coinvolta, ogni anno, nelle manifestazioni che scandiscono la vita della comunità scolastica; gli alunni partecipano regolarmente a concorsi per solisti e per l’orchestra, ottenendo importanti riconoscimenti. Gli alunni che si iscrivono all’indirizzo musicale frequenteranno, in orario pomeridiano, due lezioni settimanali, una individuale e una collettiva.

La Biblioteca digitale

Realizzata nell'ambito di un progetto di rete con l'IC Picentia capofila, grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale è aperta agli alunni in orario curricolare, per percorsi di promozione della lettura anche in collaborazione con l'associazione Avalon, e alle famiglie. La biblioteca offre più di 200.000 risorse on line. Il patrimonio librario è interamente catalogato sulla piattaforma del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), che lo rende accessibile agli utenti di tutt'Italia. La dotazione libraria si arricchisce annualmente, grazie anche alla partecipazione alle diverse iniziative nazionali di promozione della lettura (Premio Strega per ragazzi).

Lo Sportello di ascolto

L'Ic Picentia mette a disposizione di alunni, genitori, famiglie e insegnanti, uno sportello di ascolto, tenuto dalla pedagogista clinica Anna Maria Pingaro, per fornire aiuto e consulenza pedagogico-clinica e per promuovere, nel rispetto della privacy, il benessere e la serenità a scuola. Lo sportello, aperto ormai da 5 anni, ha accolto più di 400 alunni e si è rivelato un ottimo strumento per la soluzione dei maggiori disagi adolescenziali. Inoltre, ha contribuito a rinsaldare i legami tra docenti, alunni e famiglie, e ha consentito il progressivo miglioramento del benessere e del rendimento degli alunni interessati.