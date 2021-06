Ventotto nuovi diplomati: la risposta di "In Cibum" all'assenza di candidati nella ristorazione

In Cibum - Scuola di Alta Formazione Gastronomica consegna 28 diplomi agli allievi che hanno terminato i percorsi professionalizzanti di chef, pasticceria e pizzeria. Dopo 7 mesi, di cui 3 negli spazi laboratoriali dell’Hub di Pontecagnano e 4 di stage presso strutture selezionate, è iniziata ora la seconda fase, quella della ricerca del lavoro.

La situazione

Dal database dell’Agenzia per il Lavoro di Fmts group emerge che i posti di lavoro ci sono ma spesso a mancare sono i candidati. Dieci sono alcuni dei profili per i quali l’Apl Fmts Lavoro ha avviato le ricerche, per un totale di circa 70 posti. In particolare si ricercano addetti al banco gelateria, cuochi, aiuto cuochi, camerieri, chef, pasticceri, responsabili di sala, pastry chef, addetti alla friggitoria e bracisti. Oggi, al termine di una preparazione incentrata su lezioni in aula, laboratori e stage la consegna degli attestati alla presenza di Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum; Marco Cefalo, chef residence; Cristian Torsiello, coordinatore didattico del corso Chef In Formazione; Valentino Tafuri coordinatore didattico del corso di In Pasticceria, Carmen Vecchione, coordinatore didattico del corso In Cibum per aspiranti pasticceri, e Roberto Sarrocco dell’Apl per il placement. In collegamento da Milano, Enzo Vizzari, direttore scientifico di In Cibum. A completare il percorso curriculare sono state le masterclass con i grandi nomi del food italiano ed internazionale come Gabriele Bonci, Renato Bosco, Alberto Citterio, Enzo Coccia, Gennaro Esposito, Antonino Maresca, Salvatore De Riso, giusto per citarne alcuni.

La formazione

Investire in formazione - uno dei temi centrali anche del Pnrr - è il core business di In Cbum che ha annunciato la prima edizione del Food Summer Camp: una full immersion dal 2 al 6 agosto 2021 riservata ai giovani dai 16 ai 20 anni che vogliono diventare chef o pasticceri Un'occasione per approcciarsi ad un percorso professionalizzante. Durante la cinque giorni i ragazzi seguiranno dei corsi di inglese tecnico, di pratica per la preparazione di antipasti, primi e secondi ma anche di cucina contemporanea, di dessert da ristorazione e di innovazione in cucina. Docenti del corso saranno Marco Cefalo, Nullo Turco, Tommaso Foglia e Giuseppe Iannotti.