Pontecagnano, bando per Servizio Civile Universale: come presentare domanda

È stato pubblicato il bando del Servizio Civile Universale 2021 e valido per la selezione di operatori volontari tra i 18 e 28 anni da impiegare in progetti di Servizio civile universale. La scadenza è prevista per il 26 gennaio, alle ore 14.00

I dettagli

Otto i posti disponibili per la pubblica assistenza per gli aspiranti operatori volontari. Chi si candida deve essere in possesso di Spid per presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo.

Informazione su pagina Facebook "Pubblica Assistenza Vopi" oppure attraverso la mail vopisa@libero.it