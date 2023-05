Contrasto povertà educativa minorile: a Contursi Terme arriva il progetto "ConLABora"

Quattro azioni per provare ad arginare disagi e bisogni, ma anche per costruire azioni positive di crescita del territorio. E’ con questo spirito che è stato costruito il progetto ConLABora, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato a Contursi Terme da una rete consolidata di partner. L’Associazione Arcobaleno, capofila di progetto, insieme alla coop Tertium Millennium, alle associazioni Sfera e Girotondo, all’Istituto comprensivo di Contursi, all’Istituto d’istruzione superiore “E. Corbino” ed al Comune di Contursi Terme guideranno questo progetto finanziato con 100 mila euro grazie ad un bando pubblico a cui hanno partecipato e per cui sono stati selezionati positivamente. Complessivamente si prevede di coinvolgere 250 minori, 180 genitori e 130 insegnanti ed educatori.

Il progetto

Le quattro azioni previste dalle attività dureranno due anni e si articoleranno in percorsi destinati alla comunità educante (famiglie, scuole, associazioni di terzo settore, chiesa, etc), ma anche bambini e ragazzi fino a 16 anni ed utilizzeranno risorse non solo di Contursi, ma anche delle aree interne del salernitano. L’obiettivo è la realizzazione di progettualità che possa contrastare e prevenire i fenomeni della povertà educativa, dell'abbandono scolastico e del fallimento formativo. Queste le 4 azioni su cui i partner saranno impegnanti: Ascoltiamoci, un percorso di dialogo con gli attori del territorio, tra associazioni, comunità educanti, famiglie; Protagonismo sociale, con la realizzazione di uno sportello sociale da mettere a disposizione delle scuole per supportare gli insegnati e le famiglie nell’affrontare disagi e problematiche e la realizzazione dell’Affido culturale; Capacity building, percorsi laboratoriali e seminariali per la comunità educante nel suo complesso; il Patto educativo di comunità Sele/Tanagro, con la realizzazione di attività estive, laboratori esperienziali, seminari con le famiglie ed eventi per unire la comunità.

L’innovazione di ConLABora

La forte innovazione che ConLABora introduce nel suo progetto è data da questo rapporto stretto che si costruirà con le comunità educanti, con le scuole, le associazioni e soprattutto con le famiglie, vero perno del progetto. E Contursi entrerà a far parte della rete di Affido Culturale, un progetto sperimentato con grande successo grazie a Con i Bambini. Semplice, efficace il suo fulcro: una famiglia che si prende cura di un’altra famiglia, una «famiglia risorsa» che può aiutare una famiglia svantaggiata a vivere esperienze culturali e formative. Grazie a ConLABora nascerà “Affido culturale del Sele”, una specifica attività da realizzare nell’ambito della provincia di Salerno. L’obiettivo è fare in modo che ConLABora possa essere una “casa” innovativa ed inclusiva, dove il dialogo tra gli attori del territorio ed il coinvolgimento nelle attività possano essere le solide fondamenta. "Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”