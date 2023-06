“Rapporto Censis sull’Avvocatura 2023: quale futuro?”: dibattito al tribunale di Vallo della Lucania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà il 15 giugno 2023 alle ore 11.30, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, l’evento “Rapporto Censis sull’Avvocatura 2023: quale futuro?”. L’incontro, organizzato da AIGA Vallo della Lucania, in collaborazione con il COA, vedrà la presenza degli Avvocati Americo Montera - Presidente emerito COA Salerno – Aniello Cosimato - componente del CNF e Francesco Paolo Perchinunno - Presidente Nazionale AIGA Sarà il futuro della professione l’oggetto dell’incontro, attraverso l’illustrazione e l’analisi dei contenuti del Rapporto Censis 2023, che ha descritto nel dettaglio lo stato dell’Avvocatura, i dati sugli iscritti, sui redditi, la domanda di servizi legali. Gli illustri relatori saranno introdotti dal Presidente COA di Vallo della Lucania Avv. Domenicantonio D'Alessandro e dal Presidente della Sezione AIGA Vallo Avv. Roberto Scotti.

L'annuncio

“Gli Avvocati Montera e Cosimato, esponenti di spicco dell’Avvocatura Campana, metteranno a disposizione dei partecipanti la loro esperienza per descrivere, in particolare, le principali esigenze della categoria nel nostro territorio. In attesa, poi, dell’apertura della Conferenza AIGA di Sorrento del 16/17 giugno, siamo felici di ospitare per la prima volta a Vallo della Lucania il Presidente Nazionale Avv. Perchinunno, che fotograferà lo stato e le prospettive della giovane avvocatura e l’incessante attività di AIGA a suo sostegno. - dichiara l’avv. Scotti. “L’incontro è motivo di orgoglio per la nostra sezione, vista la caratura dei relatori che interverranno, e rappresenta di sicuro una grande opportunità di confronto e di idee per l’Avvocatura del Foro – conclude l’Avv. Roberto Scotti - Invito tutti a partecipare: si parlerà del presente e del futuro della nostra professione. Analizzare le attuali criticità ci permette di capire quali sono le reali opportunità che il mercato offre e gli spazi di mercato che si apriranno. Un ringraziamento particolare va al Presidente D’Alessandro ed al Coa di Vallo, co-organizzatore dell’incontro, fin da subito impegnati nella formazione e nella tutela dei più giovani.”

L’incontro attribuisce 3 crediti per la formazione obbligatoria, in materia di deontologia.