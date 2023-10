Responsabilità amministrativa e il bilancio tecnico: incontro formativo a Padula

Si è svolto ieri a Padula l'incontro formativo intitolato "la Responsabilità Amministrativa ed il Bilancio Tecnico”. Si è trattato di un nuovo appuntamento per amministrativi e pubblici amministratori nell'ambito del programma di formazione della Comunità montana 2023-2025.

I relatori

A tenere relazione tecnica sono stati Francesco Vitiello, vice procuratore generale presso la Procura Regionale - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, e Domenico Cerqua, magistrato presso la Corte di Conti, sezione “Controllo Regione Molise”.? Il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Francesco Cavallone ha commentato: “Cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi. La normativa è in evoluzione, e per questo è indispensabile aggiornale i dipendenti. Non solo, stiamo vicini anche ai Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro che si avvalgono dei contributi tecnici ai massimi livelli oggi in campo a Padula. Poi c'è il capitolo PNRR, anch'esso oggetto della formazione odierna: stare attenti a tutte le peculiarità di questo tipo di progettazione è cruciale per non incappare in decadenze e conseguenti perdite di contributi”.