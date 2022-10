“Rifugiati, migranti e cooperazione internazionale”: parte corso formazione ad Eboli

Al via domani a Eboli il Corso di formazione su: ?Rifugiati, migranti e cooperazione internazionale?. L'offerta formativa, rivolta al Personale del Sistema Sanitario regionale, gli operatori delle Ong e a chiunque desideri approfondire il tema della tutela dei rifugiati e migranti, si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere e agire in un settore complesso come quello delle migrazioni attraverso la didattica frontale e la presentazione di casi pratici.

Saranno affrontati gli aspetti sulla legislazione nazionale ed internazionale, le prospettive sociologiche e sanitarie che permettono di analizzare l?intero percorso dei migranti: dal viaggio alla fase dell?accoglienza e dell?integrazione.

Il Corso, oltre ad offrire una preparazione generale sui sistemi di tutela nazionale ed internazionale dei rifugiati e migranti, approfondisce aspetti legati alla salute e al benessere psico-fisico durante un momento di emergenza come la pandemia Covid-19.

Le informazioni

Il corso ha la durata di 5 giorni, ogni giorno prevede 3 ore di lezione presso l'ASL Distretto Sanitario 64 Eboli-Buccino in Via Acquarita, 84025, Eboli SA dalle 15 alle 18. Il Corso è organizzato nell?ambito del progetto ?Nobody?s Out / Nessuno Escluso? finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 58 del 08/04/2022 nell?ambito del progetto "Su.Pr.Eme. Italia" ? Agreement Number: 2019/Home/Amif/Ag/Emas/0086, Cup I21f19000020009, Cofinanziato Amif 2014-2020.

E' promosso dall?associazione Frontiera Sud e Comitato per il Centro Sociale ODV in collaborazione con CeRVEnE, CREMOPAR, OMS, ASL Salerno, Università degli Studi di Napoli Federico II, IZSM di Portici, CasaBio Senegal.Il Comitato scientifico è rappresentato da Marilena Montefusco; Raffaele Bove; Giuseppe Cringoli; Giovanna Storti; Francesco Dandolo; Giuseppe Iovane.

lI corso prevede l?intervento del Dott.re TEIKEU TESSA VLADIMIR VIVALDI, Medico presso l?Ospedale di Thiès in Senegal per l?approfondimento dei casi pratici

Programma primi due moduli

12 Ottobre

I MODULO

LEGISLAZIONE, EVOLUZIONE STORICA E ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI IN ITALIA

Coordinatori: FRANCESCO DANDOLO (Professore di storia economica e Delegato del Rettore per la gestione delle problematiche connesse ai migranti ed ai rifugiati, UNINA).

Saluti istituzionali

Marilena Montefusco - Direttore Sanitario DS 64

Raffaele Bove - Direttore Tecnico del CeRVEnE

Chiara Iannaccone - Presidentessa Frontiera Sud Aps

PROGRAMMA

Storia e legislazione in materia di immigrazione in Italia dal 1980 a oggi - FRANCESCO DANDOLO (Professore di storia economica, UNINA);

? Elementi quantitativi, aspetti lavorativi e politiche di integrazione in Italia - FRANCESCO DANDOLO (Professore di storia economica, UNINA).

? Il sistema sanitario in Senegal e la malaria - TEIKEU TESSA VLADIMIR VIVALDI (Medico Ospedale di Thiès, Senegal).



13 ottobre 2022

II MODULO

MALATTIE INFETTIVE, MALATTIE VIRALI E ZOONOSI EMERGENTI

Coordinator*: Giuseppe Iovane (Professore di malattie infettive degli animali domestici, DMVPA - UNINA), Luigi Morena (Direttore CRESAN).

PROGRAMMA

? (SARS.CoV-2 NEGLI ANIMALI: DA ZOONOSI A ZOONOSI INVERSA) - Filomena Fiorito (Professore di malattie infettive degli animali domestici, DMVPA - UNINA);

? Casi pratici sulle malattie tropicali (Brucellosi, rabbia e leptospirosi) - TEIKEU TESSA VLADIMIR VIVALDI (Medico Ospedale di Thiès, Senegal).