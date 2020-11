Corsi gratuiti con tirocini remunerati da Socrates e Garanzia Giovani 2020

Un'occasione di formazione ed impiego qualificato si presenta per giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni grazie a Garanzia Giovani ed alla Scuola Socrates di Sala Consilina “E-Commerce Specialist” è il nome del percorso di formazione rivolto ad 8 NEET, ossia soggetti attualmente non impegnati in altri percorsi lavorativi, di formazione o di studio.

Il corso

Le lezioni avranno una durata complessiva di 200 ore, da svolgersi interamente online. Al termine si svolgeranno tre mesi di tirocinio presso aziende convenzionate. L'inizio è previsto per gennaio 2021, la conclusione entro luglio 2021. La partecipazione è gratuita ed è inoltre prevista per gli alunni un’indennità di tirocinio di 500 euro lordi mensili. Al termine dei tirocini le aziende che decideranno di assumere potranno farlo avvalendosi della totale de-contribuzione per ognuno dei neoassunti.

Scaricare la domanda

La domanda di ammissione al corso può essere scaricata dai siti:

www.pform.it , www.europelife.it , e www.socratesformazione.org .

Per tutte le info

SCUOLA SOCRATES

tel.: 097523986

Cellulare 3938048150

e-mail: formazionesocrates@gmail.com

Gallery