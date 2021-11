Come gestire la tua associazione, un corso a Salerno

Un corso per gestire la "tua" associazione, questa l'idea di un gruppo di specialisti del non profit, che nasce dalla collaborazione tra diversi professionisti che da diversi anni sono in prima linea nella gestione, consulenza ed assistenza di realtà associative ed, in generale, di enti non commerciali, con l'obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mondo del non profit, in un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti e non poca incertezza.

I dettagli

Il programma del corso, con inizio previsto per il prossimo 20 novembre, in presenza o con partecipazione attraverso piattaforma Zoom, avrà i seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 18.00. Il costo di un corso singolo è di 60 euro, mentre del corso è di 90 euro

Gli argomenti del Modulo 1:

1. Principi associativi e utilizzo dei canali social

2. Costituzione dell'Associazione e documenti associativi

3. Focus: Simulazione di controllo fiscale a carico dell'associazione

Gli argomenti del Modulo 2:

1. Aspetti fiscali delle Associazioni

2. Focus: Entrata in vigore del Runts - modalità di iscrizione

3. Focus: Modalità di acquisto della personalità giuridica e vidimazione dei libri sociali

I relatori saranno l'avvocato Luca Concilio, Fabio Torluccio e il notaio Tiziana Baratta

Modalità di iscrizione

Per ogni info è possibile scrivere alla mail specialistidelnonprofit@gmail.com o chiamare al numero 3207936265 - sede del Corso: Novotel Salerno Est Arechi, con possibilità di pernottamento