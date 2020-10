Borsa di studio per studenti campani: frequenteranno uno dei 18 collegi dell'United World Colleges

La rete Assifero, Associazione nazionale delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, di cui la Fondazione della Comunità Salernitana, da sempre vicina ai giovani e al mondo dell'occupazione fa parte, conferma, ancora una volta, il valore del fare sistema, tassello prezioso per la costruzione di una rete di best practices che vede in prima linea il mondo del terzo settore, e non solo, teso alle esigenze della propria comunità di riferimento. “Ecco perché vogliamo con forza rilanciare un'opportunità offerta dalla Fondazione Grimaldi, grazie alla quale un giovane studente campano potrà vincere una borsa di studio per la frequenza di uno dei 18 Collegi del Mondo Unito nel mondo”, sottolinea la presidente della Fondazione Comunita Salernitana Antonia Autuori.

Il movimento UWC

Nel caso di specie si tratta dell'UWC Adriatic di Duino (Trieste) che fa parte dell'UWC – United World Colleges, un movimento internazionale che riunisce studenti con lo scopo di promuovere la pace e la cooperazione internazionale. Istituito nel 1982, UWC Adriatic riunisce oltre 180 studenti provenienti da più di 80 Paesi. Ispirato dalle idee dell'educatore tedesco Kurt Hahn, il movimento UWC ambisce a fare dell'istruzione una forza per unire persone, nazioni e culture per la pace e un futuro sostenibile. Un'opportunità preziosa, non solo per implementare il proprio background culturale, ma anche per maturare esperienze umane e professionali all'interno di un circuito internazionale che possa contribuire allo sviluppo complessivo della comunità studentesca, chiamata a misurarsi con un percorso di interscambio e commistione di culture, fondamentale per la crescita individuale e della collettività. Il movimento dei Collegi del Mondo Unito è infatti una rete internazionale di scuole, nelle quali gli studenti frequentano gli ultimi due anni (corrispondenti al quarto e al quinto) di scuola superiore alla fine dei quali ottengono il Diploma di Baccellierato Internazionale (equipollente ad un diploma liceale italiano ai sensi della L. 738/86), un titolo riconosciuto dalle più prestigiose università nel mondo.

Il bando

In Italia, il bando di selezione (con scadenza il 2 Novembre) è riservato a giovani studenti frequentanti il terzo anno di scuola superiore e, grazie al contributo della Fondazione Grimaldi, nel biennio 2021/2023 sarà riservata una borsa di studio per uno studente campano appartenente ad una famiglia con ISEE inferiore ai 12.000 euro. Nel corso della sua permanenza al Collegio, il candidato selezionato studierà un programma didattico di eccellenza, all'interno del quale dovrà scegliere almeno una materia di ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari: lingua madre A1 letteratura, seconda lingua (inglese), materie umanistiche, scienze sperimentali, matematica. Al programma accademico, saranno inoltre affiancate varie attività sportive, artistiche e di volontariato. I programmi sono in inglese, ma la conoscenza di questa lingua non è un prerequisito fondamentale.

Al Collegio del Mondo Unito, lo studente vivrà a contatto con coetanei provenienti da circa 80 paesi nel mondo e avrà così l'opportunità di sviluppare la propria curiosità, le proprie doti interpersonali, i propri sogni. Si tratta di un programma accademico impegnativo che apre eccellenti opportunità universitarie in tutto il mondo, adatto a ragazzi con una predisposizione alla condivisione e all'incontro con gli altri.