Borsa Mediterranea formazione e lavoro, venerdì al Comune di Salerno la presentazione dell'evento

Borsa Mediteranea del Lavoro e della Formazione, venerdì alle 10, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, appuntamento per presentarela terza edizione. L’evento, promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con il Gruppo Stratego, si rivolge a laureandi, diplomandi, inoccupati e lavoratori in cerca di formazione specializzata, con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro.

Le novità

Tante le novità della terza edizione, che si svilupperà su tre giornate in modalità ibrida (in presenza e in digitale): il 4 e 5 maggio alla Stazione Marittima di Salerno, il 6 maggio presso la sede del Partner Hackathon Banca Campania Centro (Sala “Silvio Petrone” - Battipaglia, piazza de Curtis). Il programma della manifestazione sarà illustrato nel dettaglio da: Giovanni D’Avenia, presidente onorario e fondatore del Centro Studi Super Sud, Maria Teresa Cammarano, presidente del Centro Studi Super Sud, Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego. La conferenza si aprirà con i saluti del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli. Sono previsti gli interventi dei partner del progetto coinvolti nelle attività della terza edizione. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, ANPAL Servizi, Confindustria Campania, Confindustria Salerno, Camera di Commercio Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi del Sannio, E.BI.L.P. - Ente Bilaterale Nazionale Delle Libere Professioni e del settore privato, Associazione Italiana Formatori, Festival della Vita