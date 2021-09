Onmic-eCampus, 30 borse di studio per studenti stranieri e italiani

Saranno destinate a chi è in possesso di regolare permesso di soggiorno ed eventuale certificazione di validità del titolo di studio se conseguito in paesi extra UE, oltre che diplomati, laureati, in possesso dei requisiti richiesti dagli standard formativi della normativa vigente in campo universitario

L’Onmic Formazione, che ha sede a Salerno in via Adriano Aurofino, 25, già ente di formazione Professionale accreditato in Regione Campania, oggi Convenzionata come Polo Didattico dell’Università eCampus, ha diffuso un bando per la selezione di 30 borse di studio destinate ai cittadini italiani e stranieri (purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ed eventuale certificazione di validità del titolo di studio se conseguito in paesi extra UE), diplomati, laureati, in possesso dei requisiti richiesti dagli standard formativi della normativa vigente in campo universitario. Saranno finanziate 30 Borse di studio

I dettagli

Per l’accesso ai corsi di Laurea e curricula Universitari

- Scienze del Turismo per il management e i beni culturali”, I livello, L-15, Facoltà Economia

- Servizi Giuridici - curriculum Consulenti del Lavoro, I livello, L-14, Facoltà Giurisprudenza

- Psicologia - curriculum Psicologia Strategica, II livello, LM-51, Facoltà di Psicologia

- Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute – curriculum Palestra del Benessere, II livello, LM-67, Facoltà Psicologia (sostituisce il precedente corso base)

- Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute – curriculum Attività Motoria nella Scuola Secondaria, II livello, LM-67, Facoltà Psicologia

Per il Comparto Scuola

- Pacchetto 24 CFU

- Master annuali di primo livello 1500 ore 60 CFU

- Ecm21 - disturbi specifici dell’apprendimento: psicopedagogia e didattica inclusiva

- Ecm20 - la gestione complessa delle aziende pubbliche e le sue dinamiche intrinseche (dsga)

- Ecm19 - la nuova educazione civica, la materia trasversale e multicanale per le sfide del domani

- Ecm18 - l'insegnamento nelle terre di confine, aspetti socio-culturali culture ladina, slovena, tedesca

- Ecm17 - psicologia scolastica: prevenzione, valutazione e strategie di intervento nei contesti formativi e didattici

Corsi di perfezionamento annuali 1500 ore 60 cfu

- Ecp22 - la gestione condivisa della diversabilità: il ruolo del sostegno nel primo ciclo

- Ecp21 - la dimensione sociale dell’apprendimento: content and language integrated learning (CLIL)

- Ecp19 - la gestione del caso pubblico, gli aspetti cardine del funzionario della pubblica amministrazione

- Ecp18 - la figura dell'educatore musicale come nuovo modello di docente inclusivo

- Ecp17 - i modelli esperienziali - il docente tecnico pratico e la sua importanza nello sviluppo delle professionalità del domani

- Ecp16 - Dsa e didattica inclusiva: le nuove frontiere della psicologia dell’educazione

Corsi di perfezionamento biennali 3000 ore 120 cfu

- Ecp20 - La Pedagogia Dell’orientamento Permanente: Comunità Educanti Ed Integrazione Sociale

Per aderire all’iniziative e presentare domanda, contattare gli uffici di segreteria della ONMIC Formazione al numero di tel. 089.724572 – cell. 3478617405