Corso online on il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno: "Informarsi per prevenire"

Il progetto “Informarsi per prevenire” ha l’obiettivo principale di formare ed informare volontari da inserire nelle successive iniziative a favore della cittadinanza locale e provinciale. Quest’anno vista l’emergenza Covid-19 il corso si svolgerà interamente online.

Il corso

Scopriremo come misurare l’ossigeno nel sangue, come riconoscere l’ipertensione ed i segni dell’infarto. Si parlerà poi di patologie neurodegenerative e delle difficoltà che gli anziani devono affrontare con l’avanzare degli anni e dell’età. Non dimentichiamo poi la prevenzione. Per le donne invece si tratteranno argomenti quali oncologia ed in particolare di Senologia e di mammografia.

Il corso è completamente gratuito ed organizzato con il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno – CSV Sodalis Salerno. Le date sono all'interno della locandina. Per iscriversi al corso basta aprire il link e compilare il modulo da inviare alla nostra segreteria! Link modulo di iscrizione:

https://www.farmaebenessere.it /modulo-iscrizione-corso-2020/