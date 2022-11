Contenzioso tributario e fattispecie di reato, l'incontro dell'Ordine dei commercialisti

Il contenzioso tributario, tra frode fiscale e garanzie difensive. Con questo tema è stato organizzato l'evento, in partecipazione con la cattedra di Diritto Penale - parte generale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno - che metterà a confronto eminenti relatori in rappresentanza dei diversi attori in campo nelle controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, puntando a sviscerare l’argomento sotto i diversi punti di vista.

La formazione

“Il contenzioso tributario è tanto una materia tecnica complessa quanto un tema di indiscusso interesse generale - evidenzia il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave - dal momento che praticamente quasi tutti i contribuenti nel corso della loro vita si trovano ad affrontare almeno una controversia con il Fisco. Per questo, come spesso accade nei nostri eventi di formazione, il taglio scientifico sarà trasversale e plurale, promuovendo uno scambio proficuo di opzioni nell’ottica della collaborazione di intenti tra gli attori, con l’obiettivo di giungere a una riflessione condivisa sul tema tra le parti generalmente ‘in causa’, nell’interesse dei contribuenti e della legalità”. La partecipazione all’evento per gli iscritti all’ODCEC Salerno dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva, fino ad un massimo di 3, validi ai fini della F.P.C.

Gli argomenti

L’onere della prova nel processo tributario, le false fatturazioni, la tutela penale tributaria, l’attività operativa della Guardia di Finanza e il sostegno alla compliance, il contrasto alle frodi fiscali e l’indebito utilizzo dei crediti d’imposta, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: saranno questi gli argomenti al centro degli interventi. Tra i relatori Stefano Fiorentino Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Salvatore Giordano Dottore commercialista e Revisore dei Conti in Salerno, Pietro Indinnimeo Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, Claudio Molinari Comandante del Nucleo di Polizia economico - finanziaria di Salerno, Saverio Sapia Avvocato del Foro di Salerno e docente SSPL presso l’Università degli Studi di Salerno. Apriranno i lavori gli indirizzi di saluto del Presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave e del Presidente della CCIAA di Salerno Andrea Prete; introduce e modera Andrea R. Castaldo Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno.