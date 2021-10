Al via "FormAzione", percorso di formazione per studi professionali

Alla luce dell’evoluzione del mondo delle professioni e del mercato del lavoro, che richiede figure sempre più qualificate e con competenze trasversali, diventa fondamentale investire sulla formazione continua. È per questo che l’Associazione Nazionale Forense - Sezione di Salerno promuove in collaborazione con MCG Consulting - Ente di Formazione accreditato alla Regione Campania e Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - il percorso formativo “FormAzione Lavoro” finanziato da Fondoprofessioni. Un percorso rivolto ai dipendenti degli studi professionali dei commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e avvocati, che si terrà in modalità FAD.

I dettagli

Partendo da un’analisi del contesto emerge infatti che, per la crescita e la competitività degli studi professionali e per rispondere al meglio alle sfide del futuro è necessaria l’acquisizione di nuove competenze.

“La formazione continua, garantita dai fondi interprofessionali, è un’occasione che imprese, studi professionali e liberi professionisti devono cogliere per acquisire quelle competenze indispensabili in un modo del lavoro in continua evoluzione” sottolinea Lucia Agosti, Responsabile direzione dei servizi formativi e per il lavoro di MCG. “Il percorso formativo FormAzione Lavoro organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Forense di Salerno - continua Agosti - parte da un’attenta analisi dei fabbisogni per offrire un percorso capace di garantire realmente l’acquisizione delle competenze necessarie".

Il percorso formativo “FormAzione Lavoro”, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Anpal n. 1/2018, prevede il rilascio di un’attestazione delle conoscenze e delle competenze acquisite.