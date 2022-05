IIS B. Focaccia: il premio “Top School” e la vittoria all’Hackathon

L'IIS "B. Focaccia" di Salerno si è aggiudicato il Premio Top School alla terza edizione de "La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro", evento promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con Gruppo Stratego e patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Salerno, dalle Università e da tanti altri Enti.

L'evento

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro intende premiare le scuole virtuose che si sono distinte e che contribuiscono in maniera proficua all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze degli studenti favorendo anche l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Infatti, l'Assessore alla Pubblica Istruzione di Salerno, Gaetana Falcone, ha consegnato il Premio "Top School" nelle mani della professoressa Maria Funaro, Dirigente Scolastica dell'IIS "B. Focaccia", accompagnata dalla professoressa Giuseppina Casazza, referente PCTO, e dai Rappresentanti degli Studenti Francesco Pantalena e Antonia Sepe. La lettera motivazionale risalta l'importanza del riconoscimento meritato grazie all'attivazione di numerosi progetti tra i quali alcuni in partnership con Banca d'Italia, Fondazione Carisal e Università degli Studi di Salerno nonchè grazie alla vistosa partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza di Torino.

L'evento ha permesso agli studenti di incontrare Enti di formazione, Aziende del territorio, Agenzie per il Lavoro, Professionisti e Fondazioni con la partecipazione di esperti di rilievo nazionale su tematiche legate al lavoro, alla formazione e alla promozione di politiche di sviluppo territoriale. L'Istituto Focaccia - ricorda l'Assessore alla Pubblica Istruzione di Salerno - è il nostro fiore all'occhiello, è una scuola di eccellenza che coniuga l'istruzione e la formazione per merito del proficuo e assiduo lavoro del personale ma soprattutto della Dirigente Scolastica la quale si è sempre mostrata attenta e disponibile alle esigenze della comunità scolastica. Nell’ambito della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, gli studenti e le studentesse dell’IIS “B. Focaccia”, affiancati da coach esperti, hanno partecipato all’Hackathon Talent for Business, evento che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, attivare le loro capacità creative e far vivere loro un’esperienza di alto livello formativo basata su collaborazione e competizione, nonché favorire la creazione di una rete di contatti con professionisti e aziende.

L'appuntamento

Venerdì 6 maggio, presso la sala Silvio Petrone della Banca Campania Centro, sono stati premiati 10 studenti dell’Istituto Focaccia per aver realizzato progetti innovativi e di alta qualità in risposta alle sfide imprenditoriali lanciate dalle aziende partner:

- Nexsoft S.p.A. di Salerno: il gruppo di lavoro ha realizzato un’idea imprenditoriale nel metaverso denominato “MetaFashion” progettando una vera e propria startup da poter eventualmente posizionare sul mercato;

- Hotel Calypso di Pontecagnano Faiano: il gruppo di lavoro ha elaborato un miglioramento del business plan dell’azienda alberghiera, unica in Campania a promuovere il turismo ecosostenibile, sviluppando anche idee per raggiungere un turismo diversificato attraverso la domotica;

- Dog&Cat di Montecorvino Pugliano: il gruppo di lavoro ha sviluppato un progetto di internazionalizzazione del brand principalmente nel mercato tedesco attraverso un’attenta analisi swot e un miglioramento del business plan.