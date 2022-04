 “Next Generation You", partito il progetto al Liceo Alfano di Salerno

“Next Generation You": le priorità dei giovani dei Les per la ripresa e la trasformazione epocale del Mezzogiorno”, è il titolo della quarta edizione del Convegno Regionale della Rete Campania dei Licei Economico Sociali che ha visto ieri svolgersi la prima giornata di lavori.

L'evento

L’evento, la cui seconda sessione si svolgerà oggi, ha lo scopo di contribuire al dibattito sullo sviluppo ed il futuro del Mezzogiorno, specialmente in questo momento storico in cui attraverso la Next Generation EU si tende di riparare ai danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus. Si tratta di un tema di grande attualità sul quale gli studenti hanno potuto confrontarsi con esponenti del mondo politico ed esperti del settore interagendo con domande ed interventi specifici, entrando nel vivo delle questioni economiche e sociali che riguardano la società attuale. La nascita del liceo economico-sociale - per brevità LES - nell’a.s. 2010/11 ha riempito, infatti, un vuoto nella scuola italiana. Mancava un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni che lo caratterizzano. Non a caso il LES viene definito il liceo della contemporaneità e si pone proprio l’obiettivo di comprendere il presente.

Il contributo degli studenti

Nell’ambito della kermesse regionale anche gli studenti del Liceo Alfano hanno preparato un contributo sui progetti avanzati dal Comune di Salerno nell’ambito del PNRR, concentrandosi, in particolare su digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. I ragazzi hanno espresso grande senso critico e fiducia verso le istituzioni, affinché- hanno dichiarato- l’utilizzo di questi fondi sia finalizzato realmente per il futuro di noi giovani. Tutto questo alla luce di un importante risultato raggiunto da una studentessa del Liceo salernitano: Valeria Sorrentino, della classe II LES che, con 24 punti, si è classificata prima tra gli studenti campani alla quarta edizione delle gare regionali di Economia e Finanza, qualificaandosi, così, a rappresentare le 26 scuole della rete LES Campania, per la categoria Junior, che si terrà a Milano il 5 Maggio. Risultati significativi che testimoniano un progetto di scuola qualificata per i giovani e con i giovani cui deve andare tutta la nostra attenzione per prenderci cura del loro futuro e delle proprie aspettative.