"Conoscere la Borsa", un incontro online con gli studenti sui mercati finanziari

Banche e mercati finanziari, un incontro con gli studenti. E' l'appuntamento fissato per domani, alle ore 10.00, sulla piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla pagina di Fondazione Carisal, l’incontro dal titolo “Fintech, Banche e Mercati Finanziari: i trend dell’innovazione” a cura di Andrea Riva, Responsabile Area Capital Market Credit Agricole Italia.

L'incontro

A dare il via al dibattito sarà il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino. Dopo la lezione dell’esperto finanziario, Andrea Riva, seguirà il dibattito con le domande da parte degli studenti partecipanti all’edizione 2020 di "Conoscere la Borsa". Infine, sono previste le premiazioni provinciali delle squadre scolastiche prime classificate (classifica generale e classifica sostenibilità) a livello provinciale “Vega” dell’Istituto scolastico Castel San Lorenzo Sez. IPSC Laurino di Castel San Lorenzo(Classifica Generale) e “Economy team” dell’Istituto Confalonieri di Campagna (Classifica Sostenibilità).

L’evento è organizzato dalla Fondazione Carisal nell’ambito del ciclo di incontri on line con esperti di economia e finanza ed imprenditori, rivolti agli studenti e docenti partecipanti al progetto Conoscere la Borsa ed.2020. “La Fondazione Carisal sostiene il progetto "Conoscere la Borsa" per il 14° anno consecutivo, per contribuire allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze in ambito economico e finanziario, indispensabili per la crescita formativa e professionale e per l’inserimento lavorativo dei giovani”, afferma il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino. Hanno preso parte all’edizione 2020 di "Conoscere la Borsa" 10 istituti scolastici di secondo grado a Salerno e Provincia, con due team ciascuno (complessivi 80 studenti e 10 docenti referenti) delle seguenti scuole: Genovesi – Da Vinci (sez. Liceo Scientifico e sez. Istituto tecnico economico), Alfano I, Focaccia, Trani-Moscati (sez. Ist. Trani e sede Moscati) di Salerno, Vico (sezione Tecnico- ex Pucci) di Nocera Inferiore (Sa), Pittoni (sez. I. Alberghiero e sez I. Odontotecnico) di Pagani (Sa), Castel San Lorenzo (Sez IPSC Laurino) di Castel San Lorenzo e Confalonieri" di Campagna. A studenti e docenti coinvolti dalla Fondazione Carisal a livello locale nell’ambito dell’edizione 2020 di "Conoscere la Borsa", verrà rilasciato un attestato finale e un premio di partecipazione.