Ragazzi diversamente abili, parte il corso per Manager Quality Coffee Junior

Parte il primo corso di formazione di "Manager Quality Coffee Junior" per ragazzi diversamente abili. L'appuntamento è per sabato 3 dicembre, alle 10.00 presso l'Industria del Caffè Grieco di Salerno. L'iniziativa è stata fortemenet voluta dal Progetto sociale "iosononicolo e il formatore manager quality-quality coffee Francesco Forte

Il progetto

Numerose le richieste di partecipazione per frequentare il corso. I primi saranno i ragazzi dell'Officina delle Idee della Cooperativa Il Girasole. Tra i partecipanti anche il piccolo Nicolò, salernitano autistico di 10 anni, che con i suoi viaggi e scoperte ha conquistato grandi e piccini, ottenendo il riconoscimento "Una vita per la Cultura" nell'ambito di Procida capitale della Cultura 2022. Gli amici di "iosononicolò" vivranno un’esperienza che potrà essere contestualizzata in un progetto più ampio per consentire l’inclusione nel mondo del lavoro e della vita sociale alle persone diversamente abili che vogliono vivere come gli altri e poter avere opportunità lavorative ed imprenditoriali

Per iscrizione ai corsi rivolgersi al numero 3392808764, anche con WhatsApp