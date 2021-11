Cs Digity, l'Academy che forma in Campania professionisti del settore Information Technology

Dare valore ad un territorio, come quello campano, stanco di esportare i propri talenti all'estero quando vicino casa possono avere l'opportunità di entrare a contatto con i più grandi player del settore IT. Con questo obiettivo prosegue l’attività di “Digity”, l’IT Academy made in Campania nata dalla sinergia tra Inneko e Mate Consulting per la creazione di percorsi formativi orientati all'inserimento nel settore informatico.

Cos'è Mate Consulting

Mate Consulting, partner tecnologico affidabile e altamente competente, affianca le aziende con progetti informatici ad alto valore aggiunto e in oltre 20 anni ha acquisito un punto di vista privilegiato sul mercato del lavoro nel segmento IT. Ai nastri di partenza il corso avanzato di linguaggio di programmazione SAP ABAP, per apprendere una delle competenze più richieste sul mercato.

Sono 10 i tirocini retribuiti ed assicurati al termine di un corso di 200 ore. Il nuovo corso SAP ABAP arriva dopo la fruttuosa esperienza del primo corso dell'Academy in Java Developer d'inizio anno, che ha dato la possibilità a 6 giovani risorse del territorio di entrare a contatto con alcune delle più grandi realtà locali che da anni lavorano al fianco di partner internazionali del mondo IT.

"Digity è il frutto di una visione congiunta tra Mate e Inneko sulla formazione di figure professionali altamente specializzate nel settore IT - spiega Federico Gilblas, founder di Mate Consulting, partner tecnologico dell'Academy - il nostro obiettivo è quello di accompagnare i giovani neolaureati campani nel mondo del lavoro e farli rimanere sul territorio, senza il bisogno di andare all'estero o al Nord".

“Inneko crede nelle community di apprendimento come ambiente in cui sviluppare il learn by doing. L’obiettivo principale di Digity Academy è quello di essere un punto di riferimento per studenti, lavoratori ed organizzazioni che vogliono ricevere le migliori competenze nel settore IT - afferma Francesco Serravalle, founder di Inneko - attraverso il contatto con docenti qualificati, metodologie innovative ed esperienze sul campo dettate dal mercato del lavoro. Cosi facendo perseguiamo la nostra mission: diminuire il mismatch di competenze tra domanda e offerta di lavoro nel mondo IT e per questo proponiamo ai nostri partner di attivare tirocini retribuiti a valle dei nostri corsi".

Diversi i big player che hanno manifestato interesse ad essere partner del corso SAP - ABAP. In queste aziende i 10 migliori partecipanti, a seguito del corso, avranno l'occasione di formarsi ulteriormente ed applicare quanto appreso tramite un tirocinio retribuito, avendo così una grande opportunità lavorativa da poter sfruttare senza andare troppo lontano da casa.

"Abbiamo una forte collaborazione con le Università di Napoli e Salerno - continua Gilblas – con le quali stiamo lavorando per far comprendere un semplice assunto: il giovane neolaureato può acquisire le competenze necessarie nel mercato del lavoro attuale e perseguendo la propria curva di crescita formativa da protagonista rimanendo sul proprio territorio.”

Per maggiori informazioni sul corso in partenza e sulle attività di Digity Academy si può consultare il sito www.digityacademy.it.