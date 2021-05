"Violenza sulle donne", quando la viralità del gesto aiuta il prossimo: "talk" a Palazzo Innovazione

"I mercoledì del Palazzo" dedicati alla violenza di genere. Con la collaborazione di Virvelle, a partire dalle 17, sarà ospite Lucia Casale, Presidente della Seconda Sezione penale del tribunale di Salerno, Rocco Alfano, sostituto procuratore a Salerno, che attraverso un dialogo a due moderato da Stefania De Martino, avvocata e coordinatrice di centri antiviolenza, parteciperanno alla diretta del talk "Signal For Help": violenza di genere, tra simboli e segnali”

L'evento

Un tema delicato, quello della violenza contro le donne, che parte proprio dal gesto simbolico utilizzato come richiesta di soccorso per avvisare gli altri di essere vittime di abusi. Pollice della mano piegato, quattro dita che si chiudono in un pugno. Se ci si trova di fronte a questo segnale, la persona ha bisogno di aiuto. Originariamente pensato come strumento che fosse universalmente riconosciuto, compreso ed interpretato per combattere l’aumento dei casi di violenza domestica a seguito delle misure di autoisolamento legate alla pandemia Covid-19, questo messaggio, diffuso dalla campagna mondiale di Canadian Women's Foundation e dal Women's Funding Network, viene chiamato “Signal For Help”: un modo silenzioso, visivo e intuitivo che serve ad attirare l’attenzione senza destare alcun sospetto nell’aggressore. Il gesto non è stato scelto a caso. L’abbassare le quattro dita simboleggia l’intrappolamento del pollice, chiuso in una “prigione” nella quale si ritrovano le vittime di violenza di qualsiasi tipo. Insieme agli speaker, l'incontro affronterà la circostanza legata all'efficacia della viralità nella diffusione del messaggio, affinchè ogni iniziativa di sensibilizzazione non rischi di rimanere fine a sé stessa. Il prossimo appuntamento andrà in onda mercoledì 26 maggio, sui canali social di Palazzo Innovazione. L’iscrizione (consigliata) è gratuita e aperta a tutti.

Per partecipare alla diretta: https://www.facebook.com/Palazzoinnovazione/posts/774464859932434