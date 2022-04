Lavoro e offerte, giovedì 21 aprile "Randstad day" a Sant'Arsenio

Per chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa in provincia di Salerno, è possibile conoscere le opportunità formative e partecipare al Recruiting day. L'appuntamento è per giovedì 21 aprile dalle ore 11:00 alle ore 13:00, presso il teatro comunale del comune di Sant’Arsenio in piazza di Pica, 1