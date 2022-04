Santa Marina, organizzato corso di formazione BLS-D: ecco come partecipare

Il Comune di Santa Marina, in collaborazione con l'organizzazione di volontariato “Carmine Speranza” e IRC comunità, organizza un corso di formazione BLS-D. Il corso, a numero chiuso, è gratuito per i residenti del comune di Santa Marina. Verranno rilasciate certificazioni valide per concorsi pubblici e crediti scolastici, attestato IRC comunità, attestato Regione Campania.

Le informazioni

Per la partecipazione si richiede la tessera sanitaria, l'indirizzo mail personale e il green pass. Rianimazione cardiopolmonare, uso del defibrillatore, manovre di disostruzione adulto, bambino e lattante. Semplici gesti per riaccendere una vita.Dalle 14:30 alle 20 di mercoledì 13 aprile 2022, presso il Convento di San Francesco a Policastro Bussentino.Per informazioni e iscrizioni consultare il numero 33387672061.