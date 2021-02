Sarno: la Proloco celebra i 700 anni di Dante insieme agli studenti

Anche la Proloco di Sarno celebra i 700 anni di Dante. Dopo le iniziative che hanno inaugurato il 2021, infatti, la proloco si avvicina agli studenti degli istituti superiori presenti nella città dei Sarrastri, coinvolgendoli in un’attività volta a celebrare il settecentesimo anniversario dalla nascita del padre della lingua italiana.

Il progetto

"Inferno, Purgatorio e Paradiso, i tre mondi della Divina Commedia saranno il filo conduttore – ha spiegato il presidente dell’associazione, Vincenzo Cerrato - si partirà da uno spunto offerto dalle diapositive che abbiamo preparato per quest’occasione, e coloro che avranno piacere a partecipare, potranno inviarci il loro tema via email. Non è un concorso – ha concluso il presidente – ma solamente un altro modo per celebrare la nostra cultura",

Il direttivo dell'associazione, inoltre, ha approvato la proposta di donare ai partecipanti la tessera per l’anno in corso, al fine di accogliere ancora più giovani che possano prendere parte alle numerose attività previste per il 2021. Gli studenti che avranno piacere di inviare i propri elaborati, troveranno maggiori informazioni sui canali social della Proloco Sarno.