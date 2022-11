Agropoli, oggi la prima corsa del servizio "scuolabus"

Questa mattina, come annunciato, è partito il servizio scuolabus ad Agropoli. Sono tre i mezzi che vengono impiegati per servire i 6 plessi comunali che fanno riferimento alle scuole primarie e alla secondaria di primo grado. Il servizio è svolto a cura dell'azienda consortile Agropoli Cilento Servizi. Sono state in tutto circa 80 le adesioni. Sui mezzi, oltre agli autisti, sono presenti anche accompagnatori, per essere di aiuto ai piccoli discenti, nell'ingresso alle varie fermate e nella discesa.

Il sindaco Mutalipassi: