Riapertura delle scuole, il parroco di San Demetrio benedice gli alunni per il ritorno tra i banchi: l'appuntamento

Una speciale benedizione per i bambini e per i ragazzi che, dal 15 settembre, inizieranno la scuola: questa l'iniziativa messa in campo dalla parrocchia San Demetrio Martire, a Salerno. L'appuntamento per gli alunni di tutte le età è fissato per domenica 12 settembre, alle ore 11, presso la chiesa di via Dalmazia.

Reduci della DAD dello scorso anno e di tutte le restrizioni legate al rischio contagio, i ragazzi potranno, dunque, affrontare la riapertura delle scuole con la benedizione ricevuta dal parroco don Rosario Petrone, subito dopo la celebrazione eucaristica e nel rispetto delle norme anti-Covid.