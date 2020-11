Scuola: l'appello per non riaprire e l'ordinanza impugnata dall'Aivec

Dal 4 dicembre all'11 gennaio si chiudano le scuole in presenza di ogni ordine e grado in tutto il Paese garantendo la didattica a distanza che è scuola a tutti gli effetti in tempi di pandemia.

E' l'appello di Libero Tassella di Scuola Bene Comune e Cecilia Fontanella di Scuola, sicurezza e salute senza colore politico che sottolineano come, a differenza delle scuole secondarie, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e in prima media i docenti vadano a scuola regolarmente e si pratichi la didattica in presenza per motivi di babyparking, come è emerso anche da certe dichiarazioni improvvide della stessa Ministra Lucia Azzolina e non solo. "Questo è stato ed è certamente un volano per i contagi, favorendo così il diffondersi del virus Sarscov-2 tra docenti, studenti e famiglie creando nuove catene di contagio. - scrivono - Non è certo un mistero che la ripresa dell'anno scolastico tra il 14 e il 28 settembre è coincisa, appena due settimane dopo, con l'inizio della nuova fase pandemica in Italia. Ben poca cosa in confronto era stata la pandemia del periodo vacanziero di luglio - agosto che ha comunque dato il "lá" alla seconda fase. Crediamo sia lapalissiano che la scuola non sia affatto sicura, malgrado i protocolli del CTS, ma che anzi sia un formidabile luogo di concentrazione, smistamento e diffusione del virus, insieme ai trasporti.Mancano volutamente da parte del MI i dati su contagiati tra docenti, Ata, studenti, numero di classi e scuole chiuse per quarantena fino a questo momento, tuttavia appare evidente come ospedali, scuole, trasporti, caserme, RSA, dormitori, conventi, siano i luoghi dove il virus si diffonde maggiormente".

L'appello

Preghiamo gli amministratori locali di pensare e di non riaprire o rispondere alle insistenze del Governo centrale. Ci chiediamo perché in queste condizioni previsionali dobbiamo riaprire le scuole? Sicurezza per tutti, anche per infanzia primaria e classi prime della secondaria di secondo grado. Tra 10 giorni conteremo nuovi positivi tra docenti di questi gradi, bambini piccoli e loro famiglie. Bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Solo così potremmo godere di un Santo Natale stando ciascuno a casa propria a godersi l'intimità familiare.

L'ordinanza impugnata

L'associazione A.I.V.E.C, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro ha prestato particolare attenzione alle voci di tutti coloro che richiedevano la didattica a distanza, unico strumento utile al fine di conciliare il diritto allo studio con la tutela alla salute.

La nota