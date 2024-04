Baronissi, asili nido aperti anche dopo il 30 giugno: parla il sindaco

"Lavoreremo e troveremo le risorse per scongiurare la chiusura estiva al 30 giugno degli asili nido comunali". Lo ha annunciato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, per andare incontro alle esigenze dei genitori impegnati al lavoro anche nella bella stagione. "Ho scritto una nota al direttore del Consorzio sociale Valle dell’Irno , che gestisce gli asili-nido, per chiedere che il servizio venga assicurato in tutti i nidi comunali fino al 31 luglio, così come gli anni scorsi. - spiega Valiante - Occorre derogare al disposto del Calendario scolastico Regionale che, da quest’anno, ha anticipato di un mese la chiusura estiva fissandola al 30 giugno".

La promessa del primo cittadino

"Il nido è un servizio sociale di fondamentale rilevanza per la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle madri e delle famiglie che spesso hanno grandi difficoltà nella gestione dei loro bimbi anche nel periodo estivo. Troveremo le risorse e risolveremo"