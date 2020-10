Battipaglia: riprende l'assistenza socio-educativa scolastica per gli alunni diversamente abili

Anche a Battipaglia, come comunicato dall'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale S4, a partire dal 12 ottobre 2020, riprenderà il servizio di assistenza socio-educativa scolastica in favore degli alunni diversamente abili relativamente all'anno 2020/2021. La prestazione, come specificato dall'ufficio, presenterà le medesime modalità e condizioni previste per le annualità antecedenti.

Le misure anti Covid

A seguito dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica Covid-19, naturalmente, sono state introdotte diverse misure di contenimento del contagio, tra le quali occorre ricordare:

l’obbligo di sottoporsi a test sierologico e/o tampone per le assistenti specialistiche che avranno accesso all’interno dei plessi scolastici;

la possibilità per le stesse di utilizzare ulteriori dispositivi di protezione unitamente alla mascherina chirurgica, quali guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Il servizio di assistenza di cui sopra verrà erogato previo utilizzo di un apposito Voucher; quest’ultimo dovrà essere consegnato dall’utente al Dirigente scolastico dell’istituto scolastico frequentato che vigilierà sulla sottoscrizione giornaliera ad ogni accesso sia da parte dell’utente/tutore sia dall’operatore. Terminato il mese di fruizione del servizio il suddetto Voucher verrà consegnato al Comune/Servizio Sociale Professionale di competenza per la sosttoscrizione dello stesso.