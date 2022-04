Battipaglia, gli studenti del liceo Medi a lezione dagli architetti Pedone e Tomeo

Un pomeriggio speciale per gli studenti del liceo E. Medi di Battipaglia del progetto Pon “Orientare per crescere”.I ragazzi, accompagnati dalla professoressa Maria Rosaria Galluzzi, hanno fatto visita allo studio di progettazione e architettura Pedone & Tomeo dei founder Alessandra Pedone e Carlo Tomeo, con solide radici nella cultura architettonica italiana ma con un occhio attento alle nuove tendenze dell’architettura internazionale contemporanea, come dimostra l’attenzione riscontrata alla fiera “Downtown Design” di Dubai.

Il commento

“Abbiamo raccontato la nostra esperienza professionale, provando a trasferire agli studenti quella passione e quella curiosità per l’architettura che rappresentano da sempre il motore della nostra attività - hanno evidenziato gli architetti Alessandra Pedone e Carlo Tomeo - Siamo rimasti davvero colpiti dall’interesse e dalla partecipazione dei ragazzi, che hanno avuto modo di scoprire il lavoro, il metodo, gli strumenti e la creatività che sottende ad ogni nostro progetto architettonico. Un grazie a tutti loro, all’istituto scolastico e al personale docente per averci coinvolto in questa importante iniziativa di formazione e orientamento.