Montano Antilia, il sindaco-medico annuncia una biblioteca e regala agli studenti il tavolo da ping pong richiesto

Entro il mese di marzo, Montano Antilia capoluogo avrà la sua biblioteca Comunale con annessa "saletta studio". Così, il sindaco Luciano Trivelli invita chiunque fosse interessato all'iniziativa, a contribuire al suo allestimento con donazioni di testi vari.

Lo stesso primo cittadino, sempre sensibile alle esigenze culturali e agli interessi sani della sua comunità, ha risposto positivamente alla richiesta di un gruppo di studenti in merito alla possibilità di avere un tavolo da ping pong presso la scuola scuola primaria e secondaria di primo grado. Il sindaco-medico di Montano Antilia, tra i più attenti e tenaci anche nel delicato periodo di pandemia ancora in corso, dunque, continua a impegnarsi per il benessere psicofisico di giovani e non.