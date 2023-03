"Un birdgarden in ogni scuola": ritorna l'iniziativa della Lipu di Salerno

Ritorna, anche in questa primavera, "Un birdgarden in ogni scuola", iniziativa della sezione provinciale di Salerno della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), nel parco del Cilento e Alburni. Obiettivo del progetto, è trasmettere alle nuove generazione l'amore per la difesa dell’ambiente e degli uccelli.

"Ringraziando Ente Parco Nazionale del Cilento/Alburni per il contribuito ricevuto per tale iniziativa che rientra nei programmi Rete Natura 2000 sulla Biodiversità, sono stati coinvolti tre istituti scolastici delle primarie. - spiega il delegato della Lipu di Salerno, Gennario Manzo - Gli alunni saranno gli artefici del progetto stesso, sarà svolto un corso di ornitologia e istalleremo con loro i nidi in legno. Per gli alunni, una tessera socio Lipu/Junior e gadget e per le docenti invece una cartellina rossa Lipu sulla Biodiversità per un lavoro di gruppo con i loro alunni". I Comuni coinvolti nel progetto sono Pollica, Montecorice e Vallo della Lucania.