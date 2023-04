Buccino, i ragazzi dell’IIS Galilei-Di Palo in visita agli stabilimenti della Magaldi Power

Lo scorso lunedì 3 aprile, una delegazione di studenti degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Informatica, Meccanica e Meccatronica dell’I.I.S. Galilei-Di Palo ha visitato lo stabilimento della Magaldi Power SpA che sorge nella zona industriale di Buccino.La visita ha fatto seguito all’incontro formativo del 10 febbraio, tenutosi presso l’aula “Romano” dell’Istituto, sul tema relativo a “cambiamenti climatici, energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica”, trattato nell’ambito del progetto “Insieme con la coscienza del futuro” organizzato congiuntamente con la Federazione dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Salerno.

Il sopralluogo

La visita allo stabilimento Magaldi è stata guidata dal MdL Matteo Carfagno e da alcuni collaboratori dell’azienda illustrando agli studenti, ai docenti accompagnatori ed alcuni Maestri del Lavoro che avevano preso parte al progetto, l’intero ciclo produttivo per la realizzazione dei trasportatori a nastro a mezzo della tecnologia proprietaria\brevettata Superbelt® impiegata nell’industria pesante. Gli studenti hanno avuto modo di osservare, nell’aera attrezzata alla “sperimentazione”, oltre al prototipo funzionante in #1:1 di modulo MGTS anche il principio che lo caratterizza; la “fluidizzazione”. I ricercatori Magaldi hanno realizzato un modellino dimostrativo che simula il principio del “letto fluido” a mezzo di un tubo in plexiglass contenente della sabbia attraversata da un flusso di aria compressa. Si osserva che la sabbia inizialmente statica con l’insufflaggio di aria assume il comportamento tipico di un fluido (Il commento di uno degli studenti: “sembra l’acqua quando bolle”).

L'azienda

Il Gruppo Magaldi rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, riconosciuta a livello internazionale per l’affidabilità, l’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità. A partire dalla Supercinghia, l’azienda ha saputo ampliare i propri orizzonti affermandosi come leader nel settore della movimentazione di materiali sfusi in condizioni di processo severe, sviluppando e brevettando idee innovative e macchinari all’avanguardia in diversi settori industriali, dalle fonderie alle acciaierie, dagli impianti per il recupero dell’alluminio alle cementerie, dalle centrali a carbone agli impianti di termovalorizzazione.Nel settore delle rinnovabili, il sistema brevettato MGTES (Magaldi Green Thermal Energy Storage) ha suscitato particolare interesse tra gli studenti. Si tratta di un sistema di accumulo di energia termica alimentato da energie rinnovabili e basato sulla tecnologia del letto di sabbia fluidizzato. Il sistema consente di immagazzinare energia pulita e rilasciarla, quando serve, sotto forma di vapore ad alta temperatura. Gli studenti hanno molto apprezzato la visita e la realtà industriale in cui la ricerca è alla base dell’innovazione e si concretizza in soluzioni tecnologiche sostenibili e all’avanguardia.