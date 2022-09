Si torna tra i banchi, il calendario scolastico 2022/2023 in Campania

Manca ormai poco, all'inizio del nuovo anno scolastico in Campania. Il primo giorno di scuola è il 13 settembre: conto alla rovescia, ormai, per il ritorno in classe.

Ecco le principali date del calendario scolastico in Campania:

-Primo giorno di scuola: 13 settembre

-Ultimo giorno di scuola: 10 giugno

-Vacanze di Natale: daL 23 dicembre al 6 gennaio 2023 (compresi)

-Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

-Altri ponti: lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022; da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023 compresi; 1 e 2 maggio