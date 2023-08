Scuola, l'inizio delle lezioni in Campania: tutto il calendario scolastico

Nella nostra regione, come in gran parte d'Italia, il primo giorno di scuola sarà mercoledì 13 settembre. Prima della Campania la scuola prenderà il via solo in provincia di Bolzano (5 settembre), Piemonte, Val d'Aosta e provincia di Trento (11 settembre) ed in Lombardia (12 settembre).

Il resto d'Italia

Il prossimo 13 settembre, oltre che in Campania, la prima campanella dell'anno suonerà in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche Sicilia, Umbria e Veneto. Giovedì 14, invece, toccherà agli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna inziare l'anno scolastico mentre il 15 settembre li seguiranno i ragazzi di Emilia Romagna, Lazio e Toscana.

Le vacanze e la fine della scuola

Nella nostra regione, come in gran parte d'Italia, la sospensione didattica invernale avverrà il 23 dicembre per tornare in aula l'8 gennaio 2024. Dal 28 marzo ci sarà l'interruzione in occasione delle festività pasquali che durerà fino a martedì 2 aprile. L'ultimo giorno di scuola, infine, è previsto per l'8 giugno 2024.