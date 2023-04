A "scuola" di legalità: i carabinieri incontrano gli alunni a Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

ll 26 aprile 2023 presso la sede centrale dell' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno si è svolto un importante incontro-dibattito nell’ambito della formazione alla cultura della legalità con la partecipazione e collaborazione dell' Arma dei Carabinieri. Promuovere la cultura della legalità per formare cittadini consapevoli e aiutare i giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia è stato il tema principale del progetto promosso dal maresciallo Giovanni Di Pasquali del Comado della Stazione dei Carabinieri di Sarno, che ha avuto come relatore il Sottotenente Gennaro Guaragna, comandante della sezione radiomobile del reparto territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore. Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge e, di conseguenza, traccia le basi di una corretta educazione alla legalità, delineando i giusti comportamenti che i cittadini devono acquisire per tutelare una serena convivenza civile; come definito anche dal Ministero della Pubblica Istruzione: "Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, e questo si pone non soltanto come premessa culturale indispensabile ma anche come sostegno operativo quotidiano, poiché soltanto se l'azione di lotta sarà radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani, essa potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza all'incalzare temibile del fenomeno criminale". Hanno partecipato al dibattito gli alunni delle classi terze di tutti i plessi che hanno portato il loro contributo con domande e riflessioni, soprattutto sull' argomento trasversale del contrasto al bullismo e dei rischi di un uso inconsapevole della rete internet. La Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Esposito, sempre attenta e sensibile alle problematiche e alle questioni giovanili e sociali, insieme alla funzione strumentale alla legalità prof.ssa Sofia Leonetti, hanno ribadito l' importanza del ruolo della Scuola nell' azione di sensibilizzazione sul tema della legalità e dei diritti umani. "Non bisogna considerare lo Stato con le sue istituzioni come un avversario che ci priva della libertà individuale, ma designarlo come arbitro che con le sue regole permette la convivenza pacifica tra gli individui" così ha affermato il delegato alla funzione organizzativa e gestionale nonchè addetto al servizio di prevenzione e protezione- Prof. Luigi Astarita. Hanno contribuito alla realizzazione dell' evento anche le referenti del bullismo prof.ssa Anna Rita Mercogliano e prof.ssa Maria Grazia Matta e tutti i docenti e personale ata dell' Istituto Comprensivo G.Amendola, perchè fermamente convinti che soltanto con la promozione della cultura della legalità si possa veramente creare una società migliore