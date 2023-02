Castellabate, borse di studio per studenti meritevoli: via libera del Comune

La Giunta municipale di Castellabate ha istituito delle borse di studio per gli studenti meritevoli residenti nel comune cilentano. L’amministrazione ha deciso di premiare gli studenti più brillanti attraverso queste borse di studio stanziabili ed erogabili con fondi del bilancio comunale, da apposito capitolo costituito grazie alla rinuncia da parte del sindaco e degli assessori alle specifiche indennità spettanti per legge per l’espletamento del proprio mandato.

I premi

Tutti gli studenti residenti a Castellabate che concluderanno l’anno scolastico in corso con ottimi risultati e presenteranno apposita domanda dal 1 al 31 agosto 2023, potranno beneficiare di questi premi. In particolare, gli alunni della classe quinta della scuola primaria che concluderanno l’anno scolastico con la media del 10 saranno beneficiari di una borsa di studio pari a 150 euro. Potranno ambire a una borsa di studio pari a 300 euro gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado che conseguiranno la media del dieci, mentre quelli che otterranno una media tra il 9 e il 9,9 ne riceveranno uno pari a 250 euro. Per gli studenti della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado che si diplomeranno con una votazione di 100/100 riceveranno un premio pari a 350 euro, mentre quelli che si diplomeranno con una votazione compresa tra 95 e 99 ne otterranno uno pari a 300 euro.